شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور الإمارات.. وتغني لأم كلثوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهور الإمارات، خلال حفلها الذي أقيم مساء الأربعاء، ضمن احتفالات العاصمة الإماراتية أبوظبي بعيد الفطر المبارك.

وتألقت شيرين خلال الحفل الذي استمر حتى بعد منتصف الليل، بقاعة “الاتحاد أرينا” بأبوظبي، وسط حضور كبير لجمهور من مختلف الجنسيات الخليجية والعربية.

أطلت شيرين عبد الوهاب على المسرح بعباءة سوداء، وقدمت خلال الحفل الذي نظمته مجموعة (إم بي سي) الإعلامية مجموعة من أشهر أغنياتها، ومن بينها “أنا في الغرام” و “آه ياليل” و”الراية البيضاء” و”على بالي”.

وتفاعل الجمهور مع شيرين التي قدمت أغنيتها الحزينة “منك لله” التي تعبر عن ألم الفراق، خصوصا بعد ما لاحظوا تأثرها الشديد بكلمات الأغنية وظهور الدموع في عينيها.

وفاجأت شيرين جمهور الحفل بتقديم أغنية كوكب الشرق أم كلثوم (إنت عمري) وسط تفاعل كبير من الجمهور.

شارك في الحفل الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي تلقى عدة باقات ورود من جمهوره، تعبيرا عن تقديرهم لفنه وشخصه، وسعادتهم لحضور حفلاته.

وتميز الحفل بالتنظيم الشديد، حيث حرص المنظمون على خروجه في أفضل صورة، لإسعاد جمهور أبوظبي.