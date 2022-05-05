غادة عادل تكشف سراً مؤثراً عن دورها في “أحلام سعيدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّرت الفنانة غادة عادل مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي عن سبب إتقانها الدور الذي لعبته في مسلسل “أحلام سعيدة” حيث جسّدت أعراض نوبة الذعر، مشيرة إلى أن شقيقتها كانت تعاني هذا المرض، كما تحدّثت عن كواليس التعاون مع يسرا.

وقالت غادة عادل: “أجدت تجسيد أعراض نوبات الذعر في المسلسل لأن شقيقتي مها كانت تعاني من المرض ذاته وكانت تشعر ببرودة في الأطراف والأصابع وكل الأعراض التي ظهرت عليَّ في (أحلام سعيدة)”.

وأشارت غادة عادل إلى أن يسرا موهبة فنية جبّارة والجميع يتعلّم منها الأخلاق والفن والموهبة، ويسرا لا تعرف معنى الأنانية التي نجدها لدى بعض الممثلين.