شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان لـ"الخليج 365": لم أتزوج سرا أبدا وعشت قصص حب انتهت بالفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم مصطفى شعبان فى حواره مع ”الخليج 365” إنه يعيش single حاليا وغير مرتبط، وإذا تزوج سوف يعلم الناس جميعا بذلك، مؤكدا أنه لم يتزوج سرا أبدا ولن يظطر إلى ذلك، كما أشار النجم مصطفى شعبان إلى أنه مر بتجارب قصص حب وباءت بالفشل.

يذكر أن النجم مصطفى شعبان وفريق عمل مسلسل "دايمًا عامر" سوف يحلون ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، اليوم الخميس، حيث يتحدث نجوم العمل خلال الحلقة عن كواليس المسلسل وردود أفعال الجمهور والنقَّاد حول العمل، واهتمام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحلقات المسلسل لمناقشته العديد من القضايا التي تهم الطلاب والمعلمين.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.