شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يوجه رسالة لـ تامر حسنى: أنا مش زعلان منك وأنت حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حمادة هلال ضيفا على برنامج ملوك التريند الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، ويقدمه عادل عبد الله، وخلال حواره بالحلقة تناول هلال الحديث عن أزمته الأخيرة التى تناولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى كانت بينه وبين النجم تامر حسنى بسبب أغنية "عيش بشوقك"، وقال حمادة "أنا مش زعلان من تامر لأنه حبيبى وأنا طلبت من إعداد البرنامج وقتها إن يحذفوا هذا الكلام ولم يحدث وأنا فضفت وخلاص ومش زعلان من تامر ولو زعلته ما يزعلش منى وإحنا حبايب".

حمادة هلال والزميل عادل عبد الله

كما أكد النجم حمادة هلال أن شخصية المداح صعبة للغاية، فى تجسيدها وتقمصها، وأنه لم يكن يتوقع أن يقدم الجزء الثاني، ولم يكن يتوقع هذا النجاح، بعد أن كان يعتقد أنه قدم كل شيء فى الجزء الأول.

وأضاف النجم حمادة هلال أن هناك شخصيات حقيقية بالفعل مثل شخصية المداح وتستطيع رؤية الأشياء التى لا يستطيع غيرهم رؤيتها، وأنه يعرف عدد منهم.

وأكد حمادة هلال أنه متقمص الشخصية، حتى فى حياته الشخصية، وأنها أيضا أثرت بعض الشيء على حياته وشخصيته.

وأشار النجم حمادة هلال إلى أنه قابل شخص عقب عرض الجزء الأول من المداح، أكد له أنه الشخصية الحقيقية للمثل الذى يقدمه، وقال له العديد من الأسرار عنه.

وعن التشابه بين شخصية حمادة هلال الحقيقية وبين شخصية المداح، أكد أنه لا يوجد أى تشابه بينهما، وأن الشخصية التى تشبهه هى سبونج بوب، وأنه لا يستطيع أن يمثل شخصية قريبة من شخصيته الحقيقية.