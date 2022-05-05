شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ورامى جمال وأحمد سعد فى حفل غنائى اليوم بالحديقة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من المطرب بهاء سلطان والمطرب أحمد سعد ورامى جمال، حفلا غنائيا، بمناسبة عيد الفطر المبارك فى الحديقة الصينية بمدينة نصر، اليوم الخميس الموافق 5 مايو، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهور النجوم الثلاثة للاستماع لأجمل أغنياتهم كما وجه المسؤلون عن الحفل الدعوة لعدد كبير من أسر الشهداء للحضور فى الحفل.

يذكر أن أحمد سعد انتهى من ماستر أغنية جديدة بعنوان "حبينا ناس" من كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، ومهندس صوت هانى محروس، ومن المقرر أن يطرحها فى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وسع وسع".

وطرح بهاء سلطان مؤخرا أغنية تحمل اسم "سماح سماح"، وهى من ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.

وطرح مؤخرًا رامى جمال أغنية "حكايات جميلة" من ألبومه الجديد "ولسه" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع.