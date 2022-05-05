مايا دياب تشيد بضرب الامير محمد بن سلمان بيد من حديد.. وجعفر عبدالكريم يسألها عن “حقوق الانسان والديمقراطية” .. فكيف أجابته؟

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 05:43 صباحاً - حلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة على الاعلامي جعفر عبدالكريم في حلقة ثانية من برنامج “جعفر توك” حيث سألها عن رأيها في عدد من المواضيع الحقوقية والسياسية والدينية.

وقد أشادت مايا دياب خلال اللقاء بما وصفته بضرب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بيد من حديد في مواجهة الفساد متمنية ان يطبق الامر نفسه في لبنان.

وقالت مايا دياب “”سموه قدر يحارب فساد حس بأثر وبيعمل خلل كبير في المملكة العربية السعودية وضرب بيد من حديد وقدر مع رجال كثير كبار ان يوقفهم في محلهم وانا كنت طالبة بس انه يجي بنفس هذه الايد لأن بعتقد بلبنان ما عنا حدا عنده يد يضرب فيها عنده بس يد يسرق فيها”.

وغير ان مقدم البرنامج رد على مايا دياب بسؤالها عن “حقوق الانسان والديمقراطية” في السعودية لترد عليه “ما بدي كون عم اتعدى على منطقة ما بفهم فيها انا مني مطلعة على قوانيين المملكة العربية السعودية كأعرف جاوبك على هذا السؤال بذكاء ومعرفة”.