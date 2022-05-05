ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يعلنان انفصالهما بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 03:50 صباحاً - فاجأ الثنائي رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي بقيامهما بإلغاء متابعة بعضهما البعض عبر موقع انستجرام، كما قررا حذف كافة الصور التي تجمعها.

فقد فوجئ الجمهور في الساعات الماضية أن النجمة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قد قررا إلغاء متابعة بعضهما البعض على انستجرام، الامر الذي اعتبره كثيرون تأكيدا على خبر انفصالهما الذي يتم تداوله منذ فترة.

وبالرغم من التساؤلات التي تلقاها الثنائي من الجمهور خلال الساعات الماضية، إلا أن كل منهما التزم الصمت حول سبب إلغاء متابعة بعضهما البعض على انستجرام، بالإضافة إلى حذف صورهما معًا من حساباتهما.

وكان الثنائي قد حرصا منذ زواجهما على مشاركة الجمهور كل فترة بصور توثق لحظاتهما المميزة والسعيدة معًا، وكان أحدثها عندما نشر الثنائي لقطات من العزومة الرمضانية التي أقاماها داخل حديقة منزلهما الفخم.

يذكر ان ياسمين صبري كانت قد تزوجت من أحمد أبو هشيمة في ابريل عام 2020 بعد ان كانت قد انفصلت عن زوجها الاول الذي كانت قد تزوجته عام 2012.

وخلال عامين الزواج، لاحقت صبري وأبو هشمية شائعتين حول انفصالهما الأولى بعد 3 أشهر من الزواج وبالتحديد في شهر يوليو ولكن خرجت ياسمين صبري لترد على تلك الشائعة من خلال حسابها الرسمي على انستغرام من خلال نشر صورة تجمعها بزوجها ومصاحبة لها بتعليق قلب فقط، ليرد عليها أبو هشيمة في التعليقات بكلمة “أحبك”، لينفيا الثنائي تلك الشائعة.

في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2022 عاش الثنائي حياة هادئة بعيدا عن الشائعات تخللها العديد من الصور الرومانسية والحفلات والمناسبات التي ظهرا فيها سويا وظهرت عليهما علامات الحب والاستقرار في علاقتهما.

وفي أبريل الماضي ضربت الشائعة الثانية جدران العلاقة بين أبو هشيمة وياسمين صبري مجددا ولكن الثنائي قررا الرد على هذه الشائعة بنشر صورة واحدة مقسمة إلى نصفين، كل منهما نشر نصفها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وبدمج الصورتين تظهر صورة لنفس المكان والزمان حيث يقضيان معًا وقتًا مميزًا على البحر، ووضع كل منها قلب أحمر تعليقًا على الصورة، في نفي غير مباشر على أنباء انفصالهما.