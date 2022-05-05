كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها وجمهورها صورا بصحبة أسرتها أثناء قضائها إجازة عيد الفطر المبارك فى ايطاليا، وذلك عبر حسابها علي موقع “انستجرام”.

وظهرت غادة عبد الرازق، برفقة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير وابنتها روتانا واحفادها ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها وانهالت عليها التعليقات. كما ظهرت غادة عبدالرازق في احد المقاطع وهي تستمتع بوقتها مؤدية وصلة رقص مع حفيدتها في احد شوارع ايطاليا.

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبدالرازق بوصلة رقص في شوارع ايطاليا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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