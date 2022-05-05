مروان خوري يعلن انفصاله عن خطيبته بعد عام ونصف من الارتباط!

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 03:50 صباحاً - خرج الفنان اللبناني، مروان خوري، عن صمته إزاء شائعات انفصاله عن خطيبته ندى رمال، مؤكداً الأمر، بعد عام ونصف من ارتباطهما.

وأوضح مروان خوري، عبر تصريحات له في لقاء صحفي أنه لا زال يحتفظ بخاتم الزواج في يده لأنه يفضل ارتداء الخواتم أثناء العزف على الآلات الموسيقية. ولفت مروان خوري إلى أنه كان ينوي إتمام الزواج لكن النصيب كان له رأي أخر، بحد تعبيره.

كما نفى مروان خوري شعوره بالندم على استعراض تفاصيل حياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً أن كل ما نشر وكافة المشاعر والتفاصيل كانت صادقة.

يذكر أنه كان من المقرر أن يقام حفل الزفاف في نهاية عام 2021 إلا أنه تم تأجيله بسبب ظروف عمله بحسب تصريحاته سابقاً.