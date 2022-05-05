ميريام فارس تستعرض خصرها في فيديو راقص جديد

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 03:50 صباحاً - استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خصرها في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت ميريام فارس في الفيديو ببطن مكشوف وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة على انغام احدى اغانيها معلقة “هيا بنا نفعلها”. من ناحية اخرى، احتفلت ميريام فارس بعيد ميلادها الـ 39 الذي يُصادف في 3 أيار ونشرت صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وإلى جانبها قالب حلوى مميز كُتب عليه: “عيد ميلاد سعيد ملكة المسرح”.

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