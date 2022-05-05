شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "احتباس العسل" شراكة عربية فى افتتاح مهرجان المونودراما الدولى بقرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الإنتاج المسرحى العربى المشترك ATPA، التى أسسها الفنان الدكتور سامى الجمعان بالمملكة العربية السعودية عام 2019، واحتضنتها قاهرة الإبداع والعرب، عن انطلاق إنتاجها الثانى "احتباس العسل" بالشراكة مع مهرجان المونودراما الدولى بقرطاج، وذلك بعد نجاح الإنتاج الأول بعرض "انتحار معلن" للمخرج المصرى مازن الغرباوى.

وسيكون العرض المسرحى "احتباس العسل" هو العرض الأول الافتتاحى بحيث سيفتتح مهرجان المونودراما الدولى بقرطاج الذى سينعقد فى الفترة من 13 حتى 16 مايو 2022، والعرض من تأليف الكاتبة المصرية نهى صبحى، وعبرت من خلاله عن الحالة التى عبرت فيها إحدى سيدات الكون المتفردات فى تجربتها الحياتية المؤلمة الناجحة مع الإعاقة، والعرض من إخراج المخرج التونسي إكرام عزوز وهو مؤسس ومدير مهرجان المونودرما الدولي بقرطاج، وبطولة الفنانة التونسية القديرة فوزية ثابت .

يذكر أن عرض انتحار معلن هو العرض الأول للرابطة من تأليف سامي الجمعان مؤسس ورئيس رابطة الإنتاج المسرحي العربي المشترك ATPA، تلك الرابطة التي تم الإعلان عنها يوم 13سبتمبر 2019 بالقاهرة، ولقت صدى واسعًا على مستوى الوطن العربي نظير رؤيتها القائمة على تحقيق شراكة عربية مسرحية مستدامة في إنتاج العروض المسرحية خاصة وإخراج مازن الغرباوي وتمثيل منى التلمودي وقد حقق نجاحا كبيرا وعرض فى أكثر من مهرجان.