شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يحيى حفل عيد الفطر فى طنطا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمد شاهين حفلا غنائيا في طنطا بمناسبة عيد الفطر المبارك، اليوم الخميس، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وكان المطرب محمد شاهين قد طرح مؤخرا أغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تحمل اسم "مسحراتى" بمناسبة شهر رمضان، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع موسيقى عمر إسماعيل وميكس وماستر مصطفى روؤف.

وطرح محمد شاهين مؤخرًا أغنية جديدة تجمعه بالمطرب فخرانى على "يوتيوب" تحمل اسم "أنا وعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن محمد شاهين عاد للأغاني الرومانسية مرة أخرى، وطرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ملكة جمال الناس"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، توزيع معتز رضا.

وطرح محمد شاهين أغنية مع مينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التى تحمل اسم "2 وحوش" على يوتيوب، والتى تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.