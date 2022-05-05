أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم حفلا بقيادة نادر عباسى السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بعنوان "مصر فى الموسيقى" فى الثامنة مساء السبت المقبل بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومشاركة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الألتو أمينة خيرت، التينور مصطفى مدحت، الباص رضا الوكيل، على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية .

يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة، والتى تاثر بها الكثير من المبدعين منها متتابعة ليالى مصرية لبروكوفيڤ ،مصرع كليوباترا لبيرليوز وتحتمس ملك مصر لموتسارت

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.