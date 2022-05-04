بعد شهرين من دخلة إبنتها شام الذهبي.. حمل “أصالة نصري” في عمر الـ 52 يُفجّر ضجة غير مسبوقة ! شاهد كيف أصبح شكلها الآن !

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 09:57 مساءً - أثارت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل عيد الفطر للفنانة السورية أصالة نصري أمس الثلاثاء، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية حالة من الجدل.

وانقسمت آراء عدد من المتابعين وروّاد السوشيال ميديا ما بين كونها “حامل” في الأشهر الأولى من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بينما رأى البعض الآخر أن الأمر ليس أكثر من زيادة في الوزن.

وظهرت أصالة بفستان أبيض ضيق، مع بروز واضح في منطقة البطن برفقة زوجها، ما فجر التساؤلات حول السبب.

مى العيدان تكشف حقيقة حمل أصالة

بدورها، علّقت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان على الأنباء، وكتبت عبر على حسابها على “تويتر“: “ياحبايبي هذا الكرش كرش رمضان من كثر ما أكلت عصملية ومجدرة ومقلوبة”.

أصالة تتجاهل شائعة حملها

وتجاهلت أصالة ما تردد حول حملها، وعلقت على حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الثلاثاء، بالرياض، عبر حسابها على “إنستجرام“، قائلة: “في الرّياض صوتي بيعرف إنّه بين أهله وحبايبه وبيكون بأحلى حالاته.. بيفرح وبيرقص وبيحتفل وهيك كان الحال إمبارح.. ليلة ما راح أنساها.. كتير حلوهة كانت”.

وشاركت أصالة نصري في حفل الرياض، المطربة أميمة طالب، وقدما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر الأغاني المحببة لدى الجمهور.

زيجات أصالة نصري

يُشار إلى أن أصالة كانت تزوجت من المنتج أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، لكنهما انفصلا عام 2005، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان وأنجبت منه توأمًا هما آدم وعلي، ليقع الطلاق أيضًا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاماً.

إلا أنها عادت وتزوجت مرة أخرى في شهر سبتمبر من العام 2021، من الملحن العراقي الشهير فائق حسن.

أحدث أعمال أصالة نصري

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان “تقول تبغاني”، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”،

وعلقت أصالة نصري على مقطع الأغنية: “غنّيت بمنتهى الجرأة تحرّرت من جميع القيود اَللَّيّ بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل اَللَّحْنِيَّة حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شافيه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيلة المرتقية اَللَّيّ لتستحق لمّا بدا غنّي له بأحلى ما عندي أهديه”.

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن”.

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