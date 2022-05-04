إيهاب توفيق “باشا” مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أغنية جديدة للفنان المصري إيهاب توفيق بعنوان “باشا”، وذلك على قناة الشركة الرسميّة في موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع Mansi وهي إيقاعية تناسب أجواء موسم الصيف والسهرات الصاخبة مع عودة الحياة إلى عجلتها الطبيعية بعد جائحة كورونا.

وحمل فيديو كليب “باشا” توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.

وفور طرح كليب “باشا”، تفاعل العديد من المتابعين مع العمل بشكل واسع ونال إعجاب الآلاف من محبي إيهاب توفيق خلال فترة قصيرة، وحرصوا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته.

يذكر أن هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي والفنان إيهاب توفيق، ولا شك أنه سيكون له وقعه على الساحة الفنيّة ويحصد النجاح كما حصد التعاون الأول في أغنية “انت اختياري” التي حققت أكثر من 7.4 ملايين مشاهدة خلال 5 أشهر فقط.