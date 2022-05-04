سيف نبيل يعود إلى الرومانسية في أوّل تعاون مع روتانا.. “حبيبي ويايه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق لساعات، طرح النجم العراقي أغنيته الجديدة “حبيبي ويايه” في أوّل تعاون له مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “حبيبي ويايه” هي باللهجة العراقية، من كلمات محمد الواصف، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وبعد سلسلة من الأغنيات الصاخبة التي نالت انتشارًا واسعًا في مختلف البلدان العربية ومنها “ممكن” و”آه ياني”، يعود سيف نبيل في أغنية “حبيبي ويايه” إلى اللون الرومانسي الذي حقق من خلاله الكثير من النجاحات منذ بداياته الفنية. ويقول سيف في الأغنية: “واني مجنون بمحبتك وابد مو عاقل حبي الك اني احسه للسما واصل”.

أعلن سيف نبيل عن صدور أغنية “حبيبي ويايه” من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلًا: “يمكنكم مشاهدة العمل الان على قناة روتانا”.

وفور صدور الأغنية تصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في العراق ولبنان والسعودية والمغرب وعدد كبير من البلدان العربية.