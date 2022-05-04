نجوى كرم تضيء سماء اسطنبول.. أوّل فنانة لبنانية تغني في صرح هاليك العريق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم يوم أمس الثلاثاء، حفلًا ناجحًا حضره حوالي ٣٠٠٠ شخص في مدينة إسطنبول علىمسرح Haliç kongre Merkerzi، كأوّل فنانة لبنانية تدشن مسرح هذا الصرح العريق الذي يعتبر من أكبر وأهم المسارح في تركيا.

اعتلت نجوى كرم المسرح عند الساعة الثانية عشر تقريبًا، ورحَبت بالجمهور وتمنت له عيد فطر سعيد قائلةً: “انشالله كل عيد وكل الكون بيحمل معو صحة وسلام”.

وتفاعل الجمهور مع نجوى كرم وردد جميع أغانيها القديمة والجديدة كما وتصدر هاشتاغ #NajwaKaramInIstanboul في عدة بلدان منها لبنان وسوريا الأردن والعراق والمغرب قبيل حفلها واستقبلت الفانز بعد انتهاء الحفل لإلتقاط الصور التذكارية.

تألقت نجوى كرم في الحفل بإطلالة ساحرة بفستان كلاسيكي باللون الابيض ملون بألوان الربيع الزاهية، فبدت كعادتها بغاية الجمال وشغلت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بأناقتها اللافتة.

ونشرت نجوى مقطع مصوّر لإطلالتها وعلّقت قائلةً: “ينعاد عليكم بالفرح والصحة والسلام”.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وتولى هاس غدار إخراج الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب.