شكرا لقرائتكم خبر عن "نص الحاجات" ألبوم جديد لفرقة مسار إجبارى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت فرقة مسار إجبارى أجدد أعمالها الغنائية "نص الحاجات"، بشكل فيديو كليب مصور تمهيدا لصدور ألبومها الجديد. وتعد الأغنية أولى أغنيات ألبوم مسار إجبارى الرابع، والذى يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"، وتستعد لإطلاق أغانيه فرادى، بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجارى، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيرى وألحان هانى الدقاق وتوزيع الفرقة.

وتستعد فرقة مسار إجبارى للاحتفال بإطلاق أول إصدارات الألبوم الجديد بحفل غنائى ضخم فى الإسكندرية مساء الجمعة المقبل، فى مستهل جولة حفلاتها الغنائية فى موسم الصيف.

وتعيد "نص الحاجات" التعاون بين الشاعر محمد البحيرى ومسار إجبارى بعد أغنية "حد تايه" التى ظهرت منذ عامين خلال جائحة كورونا، كما يأتى ألبوم مسار المنتظر بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور آخر ألبومات الفرقة "الألبوم".

مسار إجبارى تعد من أقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".