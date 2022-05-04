شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان مالمو: ممتن لقدرتنا على التجمع مرة أخرى فى ظل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، خلال حفل افتتاح الدورة الـ 12، إنه يشعر بالامتنان لعودة مهرجان مالمو في دورة واقعية، وليست أونلاين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف محمد قبلاوي: سعيد بالقدرة على التجمع في عاصمة أوروبا للسينما العربية مالمو، مرة أخرى.

وأشار محمد قبلاوي، إلى أن المهرجان يعرض 65 فيلما ويحافظ على تقليد تقديم أيام صناعة مالمو الذى يجمع صناع السينما من كل العالم العربي.

وأكمل محمد قبلاوي، أن السعودية - ضيف شرف المهرجان - قادرة على أن تعبر عن نفسها وأنها تدعم صناعة السينما، وأن جهودها في هذا الصدد أسفرت عن إنجازات ملموسة، وأصبحنا نشاهد أفلام سعودية تشارك في مهرجانات مثل تورونتو وفينسيا وكارلوفيفاري وذلك تستحق أن يحتفي بها مهرجان مالمو.

ومن المقرر أن يقدم المهرجان عروض برنامج ليالي عربية، ويُعرض بالبرنامج الفيلم المصري برا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وحدث فى 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي (مصر)، وقوارير إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي (السعودية)، والنهارده يوم جميل – إخراج نيفين شلبي (مصر).

فيما يعرض المهرجان عرضين لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.