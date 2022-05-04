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لايف ستايلز ستوديوز برسالة إنسانية في “شو فيها الدني” لـ سارة الحاج.. لا للتنمر

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد، أحدث أغنيات الفنانة سارة حاج، بعنوان “شو فيها الدني” حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

على صعيد الصورة، حمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد وتم تصويره في لبنان.

وقدم فادي حداد فكرةً هامة عن موضوع التنمر على الأطفال في المدارس، وتأثيره على الصحة النفسية للأطفال، حيث تناول هذه الإشكالية بصورة بسيطة لتسليط الضوء على التنمر وأضراره وانعكاساته على مستقبل الأطفال.

وختم فادي حداد كليب أغنية “شو فيها الدني” برسالة باللغة الإنكليزية مفادها “لا أحد يشفي نفسه بجرح الآخرين”.

وجاءت أغنية “شو فيها الدني” باللهجة اللبنانية، وحملت كلمات والحان الفنان اللبناني صلاح الكردي وتوزيع ايليا نستا، وتناولت موضوع العيش بحب وفرح وسعادة مع الحبيب.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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