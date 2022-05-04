شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد لـ"الخليج 365": الجمهور هيتصدم من دورى فى "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حسن الرداد ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه عادل عبد الله، وفى حواره قال حسن إنه انتهى قبل شهر رمضان من تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح"، وأنه يعتبر هذا الفيلم نقلة جديدة فى حياته الفنية، وأن الجمهور سيصدم من دوره، لأن الفيلم تقيل وسسبنس وأكشن وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، كما أشار إلى أنه راضٍ عن نفسه خلال مشواره الفنى القصير، لانه يحاول أن يختلف ويتنوع دائما فيما يقدمه ويحاول ألا يتوقع الجمهور ما سيقدمه دائما.

ويتهم الفنان حسن الرداد فى جريمة قتل خلال أحداث فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المنتظر عرضه فى جميع دور العرض، حيث يظهر فى دور صاحب معرض سيارات ويواجه العديد من المشاكل وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب حسن الرداد كل من بيومى فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحى عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

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يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فى السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح فى شهر أغسطس الماضى، وشارك فى بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.ودارت أحداث "توأم روحى" في إطار رومانسى حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التى تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.