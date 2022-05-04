شكرا لقرائتكم خبر عن يعانى من التهاب فى جدار القلب.. فريدة سيف النصر تطالب متابعيها بالدعاء لابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن القلق الذى تعيش فيه خلال هذه الفترة، بسبب مرض ابنها، حيث كتبت من خلال حساب الفيس بوك الخاص بها "مش عارفة أنام من إمبارح.. يعنى إيه التهاب فى جدار القلب.. ربنا يشفيك ويعافيك يا نور عينى.. يا رب طمى على ابنى ادعوا لنا وغلاوة النبى، ده لو ظفر منه طار أموت".



فريدة سيف النصر على فيس بوك

وكانت قد شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، متابعيها ومحبيها صورة لها من رحلة سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بالتزامن مع ليلة الأسراء والمعراج.

وعلقت فريدة سيف النصر على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "إلى أرض بيت الله الحرام أرض مباركة ولد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الإسراء والمعراج.. والله صدفة بلا ترتيب.. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله الا الله.. استودعكم الله".

يذكر أن فريدة سيف النصر كانت قد كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية لتوضيحها للجمهور ولمنصة ويكيبيديا للمعلومات، وذلك بعد انتشار معلومات خاطئة عنها وعن حياتها، ونشرت فريدة عدة نقاط توضيحية عن اسمها الحقيقي وتاريخ ومحل ميلادها، لتوثيق البوست الخاص بها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، بصورة من البطاقة الشخصية".

وقالت فريدة سيف النصر، فى تدوينتها: "أنا اسمى فريدة جلال سيف النصر علي اسم جدتي، أنا اتولدت في مستشفى العجوزة، أنا مدرستي ابتدائي النهضة الخاصة، إعدادي ثانوي القومية، كلهم في العجوزة، بعد كده فنون جميلة الزمالك، كان سابقني كل من حسين الإمام معالي زايد صلاح عناني وكتير أنا دخلت إعدادي وهما آخر سنة".

وأضافت فريدة "أنا تزوجت وأنجبت ابن وحيد محمد، حاليًا عندي حفيدتين لارا 5 سنين، وتاليا 3، ابني محمد وزوجته منه، أعيش ببساطة وطبيعية والفن بالنسبة لي بدايته مكتوبة عند ربنا مسابقة جمال الصيف وغلاف لوجه جديد لمجلة السينما والناس للدكتور عبد المنعم سعد وكنت لسه 16 سنة بس، اتفرجوا على فيلم الضحايا لجنة التحكيم كانت فريد شوقي وسمير صبري، حسين فهمي، وصفيه العمري، نيللي، جورج سيدهم، عاطف سالم، وصحافيين كتير كبار وكانت الجوائز عقود عمل وجورج خدوني بطلة مسرح على طول".