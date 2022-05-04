شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة ينتهى من تسجيل ديو جديد مع عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من تسجيل ديو جديد يجمعه بالمطرب عمر كمال مع مهندس الصوت محمد جودة توزيع إسلام شيبسى، وهذا الديو الثانى الذى يجمعهما سويا حيث الأول كان ديو "ضيعنا" الذى حقق نجاحا مدويا.

جدير بالذكر كان قد حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365، ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وأثناء اللقاء كشف كل منهما عن كواليس كليبهما الجديد "ضيعنا"، والصعوبات التي واجهتهما قبل الانتهاء، وأشار كمال إلى أن أغانى المهرجانات ومطربيها يتعرضون للظلم خلال الفترة الأخيرة، كما اعترف أيضا عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.

كما كشف المطرب عبد الباسط حمودة أثناء اللقاء، عن المقصود بـ"السمنة البلدى" في عالم الغناء، ولماذا وافق على المشاركة في ديو مع عمر كمال ورأيه في عدد من مطربى المهرجانات مثل شاكوش وغيره.

وكتب الفنان عمر كمال من قبل، فى تعليق على "فيس بوك" عبر صفحة ”الخليج 365” ردًّا على تصريح النجم حميد الشاعرى الذى أبدى فيه رغبته المشاركة فى عمل فنى قائلاً: "أنا يشرفنى إنى أسلم عليك بس أو تعرف اسمى عشان أنت اللى غيرت مسار التوزيع فى مصر آخر 30 سنة، وأنا وجيلى كله طلعنا على أغانيك الجميلة".