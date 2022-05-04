شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو الصغير نائم على رجل خالد النبوى فى كواليس "راجعين يا هوى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد النبوى عن فيديو من كواليس مسلسله، الذى عرض مؤخرا فلا رمضان من خلال الإنستجرام الخاص به، وظهر النبوى وهو يحمل الطفل الذى أدى دور بيبو الصغير وهو نائم وعلق على الفيديو بـ"بيبو الصغير وبيبو الكبير".



النبوى والطفل



خالد النبوى والطفل الصغير

وكان قد أجاب نور خالد النبوى عن سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول دوره طارق أبو الهنا فى مسلسل "راجعين يا هوى"، والتى وجهته له قائلة: "ألم تقلق خاصة أنك تلقيت الدور قبله بثلاثة أيام فقط أن يقال عنك إنها واسطة؟"، قائلا: "مالحقتش أفكر هى واسطة ولا لأ".

وأضاف نور النبوى خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "لكن أنا اللى أعرفه إن المخرج محمد سلامة هاتفنى وقال لى إن هناك مسلسل به 11 حلقة سيسرلها لى بعد اعتذار ممثل عنه، على أن نلتقى بعد القراءة، وبالفعل قرأت وتوجهت له وأحببت شخصية طارق جداً، والدور كان متحضر وجاهز وقرأت السيناريو وحبيته جداً وعشقته".

ورداً على سؤال لميس الحديدي "هل ساورك القلق أنك ستعمل مع والدك خالد النبوي؟، قال نور: "أنا لا أتعامل مع الفنان خالد النبوي كوالد لكن هو الأستاذ خالد النبوى، وفي البيت مش بقوله يا بابا بقوله يا خالد، وأنا بحب أستاذ خالد النبوي كفنان وكان نفسي أشتغل معاه طبعاً".

وقاطعته لميس الحديدي قائلة: "هل أحببت التمثيل بسبب والدك؟" ليرد: "أكيد دي نسبة من حبي لفكرة التمثيل لأن أبويا هو من حببني في المسرح والأفلام والدراما، وأنا دارس إخراج مسرح وكنت المفروض بدرس اقتصاد في الأول، ولكن كنت بزوغ وأروح المسرح في باريس، لكن شقيقي التوأم ذاكر في تخصصه وكمل".

ووجهت لميس الحديدي سؤالاً للفنان خالد النبوي: "عندما أخبرك نور أنه يحب مهنة التمثيل ويرغب في أن يعمل بها قبل دخوله للمجال ما هو رد فعلك؟"، ليجيب خالد النبوي: "في بداية الأمر قلت لأ".

وكشف المخرج محمد سلامة أن نور النبوى هاتفه بعد تلقيه لعرض الدور وسأله: "هل ضغط خالد النبوى بأى شكل من الأشكال حتى أتلقى الدور، فرددت عليه قائلا: لأ طبعا ماكنش عاوزك فيه أصلا".