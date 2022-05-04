شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا ضخما فى السعودية 7 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائى ضخم فى السعودية يوم 7 مايو المقبل، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

ونشر الحساب الرسمى لكاظم الساهر عبر تويتر تفاصيل الحفل، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض.



كاظم الساهر

ومن جهة أخرى يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذى سيتم إحياؤه فى دولة الإمارات، اليوم الأربعاء 4 مايو المقبل ثالث أيام عيد الفطر، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهم احتفالا بالعيد.

وكان النجم كاظم الساهر قد ألغى كل حفلاته الغنائية التى كان من المقرر أن يحييها فى جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات أحيا منها حفلتين وتبقى 6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

وظهر القيصر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.