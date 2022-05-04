شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة من "ملف سرى" إلى أمواج البحر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفنان هانى سلامة قد أفرغ كل طاقته خلال تصوير مسلسله الرمضانى "ملف سر"، والذى ظل يصوره حتى أواخر شهر رمضان، لذلك أراد أن يشحن طاقته مرة أخرى بقضاء العيد وسط أمواج البحر، حيث كشف سلامة عن صورة له وهو داخل "قارب صغير"، يستمتع بإجازته وسط الأمواج والهواء الطلق.



هانى سلامة

وكان قد كشف الفنان هانى سلامة عن مشاهد من نهاية مسلسله الرمضانى "ملف سرى"، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق هانى على صور المشهد بـ "وبكده خلصت كل مفاجآت ملف سرى يا رب نكون قدرنا نقدم لكم عمل يليق بكم ونكون دايما عند حسن ظنكم".

وأضاف هانى سلامة "وأحب أوجه الشكر لكل فريق العمل سواء أمام الكاميرا أو خلفها بالإضافة إلى الشركة المنتجة فنون مصر على المجهود اللي بذلوه لتقديم هذا العمل في أفضل صورة.. وكل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا".

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ملف سرى، بطولة هانى سلامة، العديد من الأحداث، حيث واجه المستشار يحيى "هانى سلامة" أخيه شاكر "نضال الشافعي"، واكتشف كم الحقد الذي يحقده عليه؛ بسبب التفرقة في المعاملة بينهما من قِبَل أبيه، وأوضح له أنه لم يكن يقصد مقتل نور، ولكن كانت نيته أن يضغط علىه حتى لا يذهب للمحكمة، وهذا كله بدافع الخوف علىه.

أبلغ يحيي الشرطة عن أخيه، وطلب رئيس يحيي منه "محمد التاجى" أن يتولى قضية المالكى ويحكم فيها، وتقابله فريدة "دينا" وتعطيه المستندات التى كانت تنقصه فى القضية، والتى تدين يوسف المالكى وهارون، كما قابلت نيكول "صبا الرافعى" صديقتها مريم "عائشة بن أحمد"، وطلبت منها أن تسامحها وأعطتها نسخة من الفيديو الذى يدين أباها.

حكمت المحكمة، برئاسة المستشار يحيي على يوسف المالكي، أو عاشور بالإعدام، وكذلك على حسين "إيهاب فهمي" بالإعدام أيضا، كما حكمت على هارون المالكي "محسن محيي الدين" بالمؤبد، وعلى ليل "محمد محمود عبد العزيز" بالسجن سبع سنوات، كما حكمت المحكمة في جلسة أخرى على شاكر "نضال الشافعي" بالسجن سنة، وحكمت كذلك على كريم "مهند حسني" وريم بالسجن ثلاث سنوات.

تدخل مريم ليحيى لتبلغه أنها ستنسحب من حياته ويعلم يحيي من صديقه إدوارد أن أمه هي من طلبت منها ذلك فيجعله يلحق بها حتى يرجعها عن قرارها، ولكن كان يقف ابن مدير البنك الذي قتله هارون حتى ينتقم منها، وعندما هم على أن يصدمها دفعها ادوارد فيصدم هو بالسياره ويموت على الفور بعدما علم بوقت قليل بحمل زوجته أمنية "دنيا عبد العزيز"، ويتزوج يحيي من مريم بعد عام من الأحداث.

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.