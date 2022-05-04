شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تقدم "هذه ليلتى وليلة حب" على ساقية الصاوى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلا لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وذلك غداً الخميس، حيث ستقدم أغنيتين هما "هذه ليلتى، وليلة الحب" بقاعة النهر بساقية الصاوى، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

ويأتى ذلك فى إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذى يجذب الكبار قبل الصغار.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.