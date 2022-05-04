شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البروفة النهائية لعرض الليلة الكبيرة بموسم الرياض قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق عمل العرض المسرحى "الليلة الكبيرة" لبتول عرفة، لعرض المسرحية اليوم الأربعاء على مسرح بكر الشدى ببوليفارد الرياض، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيعرض لمدة ثلاثة أيام لينتهى يوم الجمعة الموافق 6 مايو، وذلك ضمن موسم الرياض.

مسرحية الليلة الكبيرة بطولة كل من محمود عبد المغنى، نيكول سابا، محمد عبد الرحمن، محمود الليثى، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين ، ميريهان ، طه الدسوقي ، وتأليف وليد يوسف ، موسيقي وألحان كريم عرفه وأيمن التركي ، إضاءة إبراهيم الفرن ، إستعراضات مصطفي حجاج ، أزياء أميرة صابر ، ديكور محمود صبري ، مخرج منفذ سامح عبدالسلام ، إخراج بتول عرفة.

مسرحية الليلة الكبيرة عن النص المسرحى "المواطن مهرى"، والذى تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذي يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثرى، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية فى منزلهم، ويكون المنزل مطمع للعديد من الأشخاص في محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث كل ذلك فى إطار كوميدى.