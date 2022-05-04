شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مخرج Fast & Furious من الجزء الـ10 بسبب فين ديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الاتفاق مع المخرج لويس ليترير ليتولى مهام إخراج Fast & Furious 10، وذلك بعد انسحاب المخرج جاستين لين المكلف بكتابة وإخراج الجزء العاشر من فيلم "Fast & Furious"، المقرر طرحه بعنوان "Fast X"، وذلك بسبب خلافات حول السيناريو مع بطل الفيلم فين ديزل، حسبما نشر موقع screenrant.

ويشير التقرير الجديد إلى أن فين ديزل يُلقى باللوم على جاستن لين رغم أنه جزءًا رئيسيًا من سلسلة الأكشن طويل الأمد لأكثر من 15 عامًا، وأشار تقرير فى صحيفة هوليوود ريبورتر إلى أن رحيل جاستن لين مخرج فيلم "Fast X"، كان بسبب خلافات مع فين ديزل، وكان قرار لين بالاستقالة بمثابة قرار مفاجئ مدفوعًا باختلافات في الرأي حول السيناريو، حيث اعتبر لين النص قد اكتمل على هذا النحو، لكن كان لـ فين ديزل والشركة المنتجة رأي آخر، في حين وصل الخلاف إلى ذروته عندما أصر فين ديزل على رأيه، وانتهى الأمر بانسحاب المخرج جاستين لين من الفيلم.

في حين أكدت الشركة المنتجة للفيلم أن اختلافات جاستين لين في رؤيته الفنية كانت مع الشركة، وليست مع زملائه المنتجين أو الممثلين أو فريق العمل، وبعد وقت قصير من الانسحاب، توصلت شركة يونيفرسال مع جاستين لين إلى اتفاق ينص على المساهمة في إنتاج الفيلم، لكنه قرر ترك الإنتاج أيضًا، وبحسب ما ورد، أكد دعمه لطاقم الفيلم وحثهم على البقاء على الرغم من مغادرته.