شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى لـ أحمد مكى: ينفع ما تعزمنيش على مهرجان المزاريطة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لمحة كوميدية وجه النجم حسين فهمى عتابا رقيقا لنجم الكوميديا أحمد مكى على صفحته الخاصة بإنستجرام لعدم دعوته له فى مهرجان المزاريطة السينمائى وكتب على صفحته قائلا "صديقى وزميلى العزيز أحمد مكى، أحب أهنيك على إقامة الدورة الأولى لمهرجان المزاريطة السينمائى لكن زعلان منك لإنك ماعزمتنيش فى حفل الافتتاح والرد كاربت وإحنا كرؤساء مهرجانات زى بعض كنت أنتظر منك دعوة".



بوست حسين فهمى

يذكر أن الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوى 6 كان تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد انطلاق مهرجان المزاريطة السينمائي الذي شهدته الأحداث وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وحقق صدى جماهيريا كبيرا.

وشارك في حلقات المهرجان عدد من النجوم كضيوف شرف منهم هناك الفنان محمد ممدوح الذي ظهر كأحد ضيوف المهرجان على الريد كاربت.

وانضم إليهم أيضًا الفنان أوس أوس الذى ظهر ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي وهو يجسد شخصية الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، أيضا ظهر كل من الفنانة شيرين رضا والفنان فتحى عبد الوهاب والفنان محمد سلام ايضا النجمان أحمد سعد وإياد نصار

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.