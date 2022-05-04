شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "واحد تانى" يتربع على عرش الإيرادات فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، التربع على عرش الإيرادات فى مصر والوطن العربى منذ طرحه فى دور للعرض المصرية والعربية ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، إذا احتل المركز الأول في شباك التذاكر المصري محققاً إيرادات بلغت 14 مليون جنيه في 48 ساعة، كما تصدر الفيلم شباك التذاكر في مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان وسوريا ولبنان والمغرب العربى.

فيلم "واحد تانى" يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، ويسجل التعاون الأول مع شركة سينرجى فيلمز، وانطلق الفيلم فى دور العرض ليلة الأحد الماضى - وقفة عيد الفطر المبارك - وعرض فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل، واستطاع تخطى مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.