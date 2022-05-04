شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسى على تقديره للفن المصرى ودوره فى مخاطبة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت نقابة المهن التمثيلية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديره واهتمامه بالفن والفنانين المصريين، ودور الدراما المصرية فى مخاطبة الوعى والفكر.

وأصدرت النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكى، بياناً قالت فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بخالص التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على فخامتكم والأسرة المصرية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".



بيان نقابة المهن التمثيلية

وأضاف البيان: "وهنا لا يفوتنا إلا أنا نشكر بكل الحب والإخلاص رعايتكم الأبوية ودعمكم لأبناء الوطن من أهالي الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض أطباء مصر العظام هؤلاء الرجال والسيدات التي سجلت شجاعتهم في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل والانتماء".

وتابعت: "ومن هنا كان دور فناني مصر في إلقاء الضوء على وثائق تاريخية تبرز فيها دور شعب مصر العظيم هذا الدور الذي تفضلتم فخامتكم بتكليله بتقديركم لهم والإشادة بدور الفن والفنون، وبخاصة أسرة مسلسل الاختيار والعائدون الذين تشرف كل من عمل فيهم بثنائكم على مجهوداتهم".

واختتم: "حفظكم الله قائدا وأبا لكل المصريين ونعاهد سيادتكم على استمرارنا فى تلبية نداء الوطن مهما كانت التحديات والصعوبات، فنحن أبناء مصر وجزء من نسيجها المترابط".