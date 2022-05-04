شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين: الأعلى للإعلام قرر إغلاق حسابات محمود المهدى زوج منة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وصول رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على شكوى نقيب الممثلين، بخصوص محمود المهدى زوج الفنان منة عرفة، بسبب إساءته المتواصلة للفنانات والطعن في أعراضهن، وبالفعل استجاب الأعلى لتنظيم الإعلام للشكوى، وقرر إغلاق حسابى المهدى على موقعى فيس بوك وانستجرام.

وأرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، جاء في نصه: "بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من سيادتكم، ضد الأستاذ محمود المهدى لنشره على حسابيه بموقع فيس بوك وانستجرام عدة منشورات تتضمن تشهيرا وطعناً في الأعراض وتهديداً بنشر إساءات تخص عدداً من الفنان ومنهم الفنانة الهام شاهين وآخرين.

وأضاف الخطاب: "يرجى التفضل بالعلم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر فحص كل الشكاوى المشار إليها، وقرر فى جلسته المعقودة بتاريخ 7 / 4 / 2022 إغلاق حسابي محمود المهدى على فيس بوك وانستجرام، وذلك لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبث حساب محمود المهدى منشورات تمثل سباً وقذفاً وترصداً بالشاكلين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليه".