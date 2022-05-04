شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 تصريحات للفنان خالد النبوى فى لقائه ببرنامج كلمة أخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان خالد النبوى ضيفا ببرنامج كلمة أخيرة، الذى يذاع على قناة On، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، مع فريق عمل مسلسل راجعين يا هوى، وذلك بعد النجاح الذى حققه بعد عرضه خلال المارثون الرمضانى، وكشف خالد خلال العديد من التصريحات ومنها :-

- هناك تشابه بين شخصيتى وشخصية بليغ التى قدمتها بمسلسل راجعين يا هوى فى فكرة "الزهد" وأنا زاهد فعلاً.

- أبحث فقط أن أعمل شغلى بإتقان والنجاح والتوفيق يكون من الله عز وجل، فى التوقيت والزمن فنحن نقدم فنا وارد أن ينجح أو لا والفن بمشاعره وأفكاره كلها متغيرة مع تغير الزمن والأجيال.

- سبب قبولى دور بليغ أبو الهنا هو وجود عامل مشترك بين شخصية طومان باى التى قدمتها من قبل وشخصية بليغ أبو الهنا، وهو أن الأولى تحكى حدوتة من حكاياتنا وقعت فى عام 1517 والثانية تحكى حدوتة اليوم، والسبب الثانى هو أنه دور جديد لم يقدمه من قبل.

- أتمنى أن تبقى كل الشخصيات التى قدمتها نجوماً.

- بتنافس مع نفسى طول الوقت مش مع حد تانى، يعنى أنا قدرت أعمل طومان باى وداوود باشا وعلى الحلوانى، وبتبقى المنافسة هل أقدر أعمل الدور الجديد ده ولا لأ" .

- النجاح الذى حققه مسلسل "راجعين يا هوى" سببه تعاون فريق كبير جدًا يتجاوز عدده 200 ساعدوا فى خروج العمل فى أبهى صوره.

- سبب تصدر مسلسل راجعين يا هوى التريند خلال مواقع التواصل الاجتماعى الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة إذ أنه سر من الأسرار الخاصة بالراحل العظيم ارتباطه بحياة وواقع الناس.

- كان فيه مشروع بيكتبه أسامة أنور عكاشة عشان أمثله، وللأسف ما حصلش في حياته، وده كان اختياره من وقت فيلم المصير، وده فضل كبير

- رشحت ممثل آخر مكان نور النبوى وكنت قلقان على هذه الشخصية لأنه على علاقة صداقة وطيدة بعمه بليغ أبو الهنا.

- إذا كنت مكان ابنى نور النبوى وعرض على الدور قبل يومين من تصويره كنت سأعتذر عن العمل، لكنه أثبت نفسه وكنت رافض فى بداية دخوله عالم الفن والتمثيل.