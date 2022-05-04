شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تروج لفيلم الكاهن بعد عرضه حصرياً على شاشتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لفيلم "الكاهن" الذى انطلق عرضه على شاشة المنصة مع أول أيام عيد الفطر ليكون العرض الأول الحصرى للعمل بعد طرحه فى السينمات، حيث نشرت المنصة عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام صور لشخصيات وأسماء أبطال العمل، كما طرحت تساؤلا على المشاهدين بعد عرض الفيلم بها استطاعوا معرفة من هو الكاهن؟

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رعب تشويقى حول الصحفية فيروز، التى تعانى من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب، ويسلط الضوء على كبار المسئولين في الأنظمة الرأسمالية ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركة عالمية تسمى "سايرش" من المفترض أنها شركة اتصالات وبرمجة إلكترونية يمثلهم صلاح (حسين فهمي) ومحاميه يحيى (محمود حميدة) وصراعهم مع مجلس الإدارة على من سيكون خليفة الكاهن بعد وفاته.

وتقدم المنصة أجمل الكلاسيكيات السينمائية، منها أين عقلى والنظارة السوداء والزوجة رقم 13 ولحن الوفاء وإشاعة حب والأفلام الحديثة نسبيا واحد صحيح وأضحك الصورة تطلع حلوة وغيرها من الأفلام الشبابية والبرامج المميزة للأطفال.

كما تعرض المنصة أجمل المسرحيات، ومنها "مدرسة المشاغبين" بطولة عادل امام، سعيد صالح، سهير البابلى، أحمد زكى، يونس شلبى، هادى الجيار، حسن مصطفى، و"شاهد ماشفش حاجة" بطولة عادل إمام وناهد جبر وعمر الحريرى ونظيم شعراوى، و"أهلا رمضان" بطولة محمد رمضان، روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد.

ومن المسرحيات التي سوف تعرضها watch it، "ريا وسكينة" بطولة شادية وسهير البابلى وعبد المنعم مدبولى وأحمد بدير، و"حواء الساعة 12" بطولة فؤاد المهندس وبالاشتراك مع شويكار زهره العلا، و"وجهة نظر" بطولة محمد صبحي وعبلة كامل هناء الشوربجي، و"كده أوكيه" بطولة شريف منير وأحمد السقا ومنى زكى وهانى رمزى وياسمين عبدالعزيز.

وتهدف المنصة لتقديم مختار خصيصا لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم، حيث تحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات، مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف إلى أن تصبح أكبر منصة محتوى عربى تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب vod فى العالم.



اياد نصار بشخصية حسن



درة بشخصية فيرور



جمال سليمان بشخصية أكمل



حسين فهمى بشخصية صلاح



محمود حمدة بشخصية يحيي



فتحى عبد الوهاب بشخصية على



جمال سليمان



حسين فهمى



فتحى عبد الوهاب



محمود حميدة



درة