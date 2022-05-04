شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فرحة.. أفلام عالمية فى انتظارك خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل منا طريقته الخاصة في قضاء العطلات والإجازات، فهناك من يرغب في السفر وهناك من يظل جليس المنزل، وهناك من يرغب فى مشاهدة كل ما هو جديد فى السينمات، حيث تعد تلك الوجهة هى مقصد الكثيرين خلال الإجازة المقبلة.

Top Gun: Maverick

ومن المقرر عرض فيلم Top Gun Maverick بطولة النجم العالمي توم كروز، في 27 مايو المقبل، بدور العرض العالمي، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أجبر صناع الفيلم على التأجيل.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.



Top Gun

Firestarter

ينتظر عشاق أفلام الخيال من جميع أنحاء العالم، عرض فيلم Firestarter – مشعلة النار، في 13 مايو المقبل، بعد طول انتظار، حيث إن الفيلم هو نسخة جديدة من الفيلم الأصلي الذي عرض في 1984، وهو مبني على رواية تحمل نفس الاسم من تأليف ستيفن كينج.

ويركز الفيلم على فتاة صغيرة تطور قوى الحركة والقدرة على رؤية المستقبل، لكن تم اختطافها من قبل وكالة حكومية غامضة تخطط لتسليح مهاراتها الخارقة واستخدمها لصالحها، والفيلم سيكون من انتاج Universal Pictures و Blumhouse Productions و Weed Road Productions.



Firestarter

Love in Kilnerry

وينتظر عشاق أفلام الكوميديا طرح فيلم Love in Kilnerry المقرر له فى 9 مايو المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات على خلفية تفشى جائحة كورونا، حيث إن الفيلم كتبه وأنتجه وأخرجه دانييل كيث في أول ظهور له في الإخراج، ويشارك في البطولة كل من "كاثي سيرل، روجر هيندريكس سيمون، جيمس باتريك نيلسون، سيبيل لاينز، شيلا ستاساك ، وتوني تريانو.



Love in Kilnerry

Downton Abbey

كما ينتظر عشاق الجزء الأول من فيلم Downton Abbey، طرح الجزء الثاني فى 1 مايو المقبل بدور العرض السينمائي، وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن ينضم أربعة وجوه جديد للفيلم الجديد، وهم هيو دانسي، ولورا هادوك، وناتالي باي، ودومينيك ويست.

وكان قد حصل فيلم Downton Abbey على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes".