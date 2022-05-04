شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة وعد تطرح أغنية "البعد طال" عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة السعودية وعد أغنية جديدة تحمل عنوان "البعد طال"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، من كلمات الشاعر محمد كردى، ألحان عمر كدرس، والفيديو كليب من إخراج ايمان بكر يونس.

ويضم الفيديو كليب عدة مقاطع من منطقة الحجاز وتراثها، وجاءت هذه الفكرة بعد نجاح هذا النمط المتميز للفنانة وعقب تسليط الضوء لمناطق المملكة وتقاليدها في ڤيديو كليب "ادلع عليك"، الذى طرح العام الماضي وحقق نسب مشاهدة عالية.

ومن المقرر أن تُنفذ هذه الفكرة على جميع أنحاء المنطقه قريباً، لتكون النجمة وعد السباقه دائماً والأولى في ابتكار كل ما هو جديد.