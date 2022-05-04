شكرا لقرائتكم خبر عن "من أول دقيقة" دويتو غنائى لـ سعد لمجرد وإليسا بتوقيع رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم المغربى سعد لمجرد والنجمة اللبنانية إليسا فى أغنية دويتو تحمل اسم "من أول دقيقة" من ألحان رامى جمال، ومن المقرر طرحها اليوم الأربعاء على موقع "يوتيوب" ومنصات السوشيال ميديا.

وتقول كلمات الأغنية "من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة تغيرى حال بحال".

واحتفلت مؤخرا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.