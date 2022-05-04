شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع أحمد عز وياسر جلال وأشرف عبد الباقى وهانى رمزى بعد حفل الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم الذين شاركوا فى حفل عيد الفطر لأهالى الشهداء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء والمسئولين على التقاط صور تذكارية بعد الحفل، ولعل أبرزهم أحمد عز وياسر جلال وأشرف عبد الباقى وهانى رمزى وهيدى كرم، التى جمعتهم صورة فور انتهاء الحفل الذى أقيم صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم مجموعة من نجوم الوسط الفنى منهم كريم محمود عبد العزيز وهنادى مهنا وأشرف عبد الباقى وشيرى عادل، فقرة تمثيلية عن فرحة العيد بمشاركة عدد من أبناء الشهداء، وذلك بحضور الرئيس السيسى وعدد من الوزراء والمسئولين في احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر.

يذكر أن أحمد عز وياسر جلال شاركا في بطولة مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان الماضى، وضم العمل أحمد السقا، كريم محمود عبد العزيز، خالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، هشام إسماعيل، محمد العمروسى، حسنى شتا، وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

أما هانى رمزى فشارك كضيف شرف في مسلسل "العائدون" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المعنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، محمد عادل، جنيد زين الدين، جيهان خليل، هاجر الشرنوبى، اسلام جمال، مايا طلام، محمود البزاوى، صفاء الطوخى وآخرين، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.