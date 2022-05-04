شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم حضروا معنا العيد الماضى وغابوا عنا العيد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب عنا مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار، بعد أن رحلوا عن عالمنا، وفقدناهم بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع، ورغم أنهم كانوا بيننا فى العيد الماضى، إلا أنهم رحلوا عن عالمنا ولم يمهلم القدر الوقت للاحتفال بهذا العيد مع ذويهم، وفى هذا التقرير نرصد بعض من هؤلاء الفنانين:

وفاة الفنان أحمد خليل في شهر نوفمبر 2021 عن عمر 80 عاما

شهد العام الماضى وفاة الفنان الكبير، أحمد خليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال شهر نوفمبر 2021، وفقا لما أعلنه أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

كان الفنان الكبير أحمد خليل يمتلك قدرات فنية كبيرة لم تستغل إلا فيما أتيح له من أدوار، ورغم ذلك استطاع أن يعلن عن هذه القدرات، وأن يؤكد أنه فنان من العيار الثقيل، وظل يعطى الفن حتى آخر يوم فى حياته، حيث رحل أثناء عرض آخر أعماله وهى حلقات " حكايتى مع الزمان" من مسلسل حكاية إلا أنا.



احمد خليل

أبدع الفنان الراحل الكبير فى العديد من الأدوار، لكن بقى مسلسل حديث الصباح والمساء، والذى أدى فيه دور "عطا المراكيبى"، أحد أهم وأجمل أعماله التى ارتبط بها الجمهور وعشقها، ويحرص على متابعتها مهما تكرر إعادتها، ومن عجائب الأقدار أن الفنان أحمد خليل كان يجسد فى المسلسل دور والد نعمة التى جسدتها ببراعة الفنانة الكبيرة الرائعة الرحلة، دلال عبد العزيز.

وفاة الفنان أحمد حلاوة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وفى يوم الجمعة 25 مارس عام 2022، تأكد خبر وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير من العام ذاته ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.

وشارك أحمد حلاوة في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك أيضاً في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

وفاة الفنانة سهير البابلى إثر تعرضها لغيبوبة سكر

بينما توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله، 21 نوفمبر 2021 عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وفاة أحمد الحجار بسكتة قلبية

بينما توفى الفنان أحمد الحجار 4 يناير 2022، وقالت مصادر مقربة من العائلة إن الوفاة بسبب سكته قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل.

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

وفى يوم الخميس 6 يناير 2022 توفيت الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه خلال الفترة الأخيرة في حياتها، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

وفاة الفنان عهدى صادق عن عمر ناهز 72 عاما

بينما توفى الفنان عهدى صادق، صباح يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022 عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة من حياته داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

وفاة زكى فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عامًا

توفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب يوم الأحد 20 مارس، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

وفاة الفنان محمد عبد الحليم

كما توفى الفنان محمد عبد الحليم، يوم الأحد 12 ديسمبر 2021.

وتميز الفنان محمد عبد الحليم فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977، ومن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".

وفاة الممثل أحمد فوزى

وأعلن خبر وفاة الفنان أحمد فوزى في 15 مارس عام 2022، وتم دفنه فى البساتين مقابر التونسى.



الممثل الراحل أحمد فوزى

أحمد فوزى ممثل مصرى تليفزيونى بدأ نشاطه الفنى فى منتصف الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية مساعدة متعددة فى العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما أو المسرح، حيث شارك في العديد من المسلسلات الكلاسيكية التي تعد من أبرز ما تم تقديمه في الدراما التليفزيونية على مدار تاريخها.





وفاة الفنانة جالا فهمى عن عمر ناهز 59 عاما

وتوفيت الفنانة جالا فهمى يوم 26 فبراير 2022، عن عمر ناهز 59 عاما.

جالا فهمى توفيت عن عمر الـ59 عاما، وهى ابنة المخرج أشرف فهمى حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.