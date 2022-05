شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لكيم كاردشيان بعد ارتدائها فستان "مارلين مونرو" الشهير.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤرخو الموضة إن قرار كيم كاردشيان بارتداء أحد أشهر فساتين مارلين مونرو لحضور حفل Met Gala لعام 2022، بدلاً من طلب نسخة منه قد يؤدى إلى إتلاف الفستان "الهش".

ارتدت نجمة تليفزيون الواقع ثوب جان لويس الذى ارتدته مونرو فى حفلة عيد ميلاد الرئيس جون إف كينيدى فى ماديسون سكوير جاردن في عام 1962 حيث غنت له عيد ميلاد سعيد - إلى Met Gala، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



مارلين مونرو

تمت إعارة كيم كاردشيان الفستان التاريخي اللامع، والذى تم تصميمه خصيصًا لمونرو، من قبل المسئولين في سلسلة المتاحف Ripley's Believe It or Not! ، حيث تم تخزين الفستان البالغ من العمر 60 عامًا في درجة حرارة وبيئة خاضعة للرقابة منذ شرائه مقابل 5 ملايين دولار في عام 2016.



فستان كيم كاردشيان



كيم

ومن جهتها انتقدت الكاتبة ميشيل مورجان، التي كتبت العديد من الكتب عن حياة مارلين مونرو، قرار السماح بارتداء الفستان الساحر مرة أخرى في بيئة السجادة الحمراء، قائلة "يمكن للعرق" والمكياج، أن يضر الفستان".

في حديثها إلى نيويورك بوست، قالت مورجان: "أشعر بخيبة أمل شديدة لرؤية هذا الفستان الشهير البالغ من العمر 60 عامًا وهو يرتدي في الأماكن العامة".