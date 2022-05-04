فن ومشاهير

عمرو دياب يتألق بحفل ضخم فى الإمارات وسط حضور جماهيرى كبير.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلا ثانيا أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث احتشد الآلاف فى ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات، خاصة أن الجهة المنظمة أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة، وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذى هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التى قدمها على مدار ساعتين.

 

ولأول مرة غنى الهضبة أحدث أغانية "هتدلع" على خشبة المسرح، وذلك بعد طرحها منذ أيام، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بصورة كبيرة وطالبوه بغنائها عدة مرات.

 

وقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه منها أنت الحظ، رايقة، اتقل، يا أنا يالأ، والدنيا بترقص، وسهران.

 

ومن ناحية أخرى يحيى عمرو دياب، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر حفلا في دولة الكويت ضمن جولته الغنائية في الخليج خلال عيد الفطر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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