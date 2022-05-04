شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ أحمد حلمى وروبى بعد تحقيق إيرادات كبيرة لفيلمهما "واحد تانى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد حلمى فى إحدى السهرات برفقة أصدقائه فى أحدث ظهور له بعد تحقيق إيرادات غير مسبوقة لفيلمه الجديد "واحد تانى"، والذى يعرض فى السينمات حالياً، من إخراج محمد شاكر خضير، حيث ظهر بصحبة الفنانة روبى والاستايلست مى جلال وأحد أصدقائه، بالإضافة إلى مساعد المخرج أمنية وجيه خيرى، حيث نشروا مجموعة من الصور عبر حساباتهم.



احمد حلمى

وفاجأ النجم أحمد حلمى جمهوره ومحبيه بأغنية جديدة بعنوان "الحركة دى" وهى أغنية فيلمه الجديد "واحد تانى"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كوليبكس، وليس الغناء أمر غريب على النجم أحمد حلمى فمنذ انطلاقته في السينما، وهو مميز بالأغانى التي يغنيها ضمن أحداث أفلامه.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



حلمى وروبى ومى جلال



حلمى ومى جلال وامنية وجيه خيرى



روبى ومى جلال 1