شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات صادمة من ممرضة أمبر هيرد تضعف موقفها أمام جونى ديب فى المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت محاكمة النجم العالمى وزوجته السابقة أمبر هيرد المثيرة للجدل مستمرة مع كشف حقائق ومعلومات جديدة وصادمة حول ما حدث بين الثنائى.



امبر هيرد

وحسب ما نشر موقع ديلي ميل في تقرير جديد فقد وجهت الممرضة الخاصة بالممثلة أمبر هيرد أمس الثلاثاء، ضربة قاضية لها أثناء استجوابها من قبل أحد محامي ديب، حيث كشفت معلومات فاضحة بدءاً من اجتماعها الأول بها في أغسطس 2014.

وأوضحت الممرضة إيرين أن هيرد لديها تاريخ من تعاطى المخدرات بما فى ذلك إدمان الكوكايين والمشروبات الكحولية، كما ذكرت أن والديها أساءا إليها وأصبحا معتمدين على المخدرات.

وأضافت حسب التقرير في تصريحات صادمة إن لديها تاريخ من القلق، واضطراب الأكل، ونقص الانتباه بالإضافة إلى الاضطراب ثنائي القطب، والاعتماد على الآخرين والأرق العرضي، مشيرةً إلى أن هيرد كانت تعاني مؤخراً من نوبات غضب بالإضافة لمزاجها المتقلب.

وكانت قد قررت إحدى شركات التجميل العالمية، تكذيب هيرد وإنصاف ديب في آخر فصل في قضيتهما.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ميرور الإنجليزي، فإن شركة التجميل كذبت ادعاءات محامية "هيرد" بأنها استخدمت بعض مستحضرات التجميل لإخفاء الضرب الذى تعرضت له من "ديب" أثناء فترة ارتباطهما، حيث أعلنت الشركة أن المساحيق التي تم ذكرها في القضية تم إنتاجها فى عام 2017، أى بعد انفصال الثنائى بعدة أشهر وهو ما يكذب صحة ادعائها.

ويواجه ديب البالغ من العمر 58 عامًا، حاليًا زوجته السابقة هيرد صاحبة الـ 36 عامًا، في محكمة فيرجينيا في قضية تشهير بقيمة 50 مليون دولار (39 مليون جنيه إسترليني) بعد أن زعم أن اتهاماتها بالإساءة ضده باطلة، وإنه يقاضيها بتهمة التشهير بسبب مقال نشرته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست، والذي يقول محاموه إنه يشير كذبا إلى أنه أساء إليها جسديًا وجنسيًا، حيث إن المقال لا يذكره بالاسم.

وزعمت هيرد، التي تزوجت من ديب في عام 2015 وتقدمت بطلب للطلاق بعد عام، أنها استخدمت مجموعة تصحيح ميلاني لتغطية الإصابات المزعومة التي قدمها لها ديب، وهو ما قامت الشركة بنفيه في باين لها.