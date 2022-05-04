شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يتخطى مليونا و500 ألف مشاهدة بـ"ولع واتدلع" فى أقل من يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النجم حسين الجسمى بأغنيته الجديدة "ولع واتدلع" التى يغنيها باللهجة المصرية، أكثر من مليون و500 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بعد طرحها بأقل من 48 ساعة، حيث أطلق الجسمى الأغنية أمس الثلاثاء الموافق ثانى أيام عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان حسين الجسمى وتوزيع ومكساج وماستر توما.

وتقول كلمات مقدمة أغنية "دلّع واتدلّع":

هات.. هات إيدى ف إيدك هات

شايله الدنيا مُفاجأت

بتبان لنا م البدايات

ليك ... قلبى إتسلم تسليم

من غير ولا سين ولا جيم

وضربلك 100 تعظيم

دلع واتدلع عيش

قول للأيام بشويش

فى اتنين بيحبّوا جديد

على مهلِك وماتجريش

أصل القلب ومايريد

فى حاجات فيها مانفتيش

أيوه القلب ومايريد

واجمل م الفرح مفيش..

حسين الجسمى طرح مؤخراً أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من إيديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحجيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون أشوف".