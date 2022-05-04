ميسي خارج قائمة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 مايو 2022 07:17 مساءً - منذ 6 ساعات

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية بشكل رسمي، أسماء اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الليغ 1 عن هذا الموسم.

تصدر كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

كما ضمت القائمة كلا من ديميتري باييه من مارسيليا، لوكاس باكيتا من ليون، وسام بن يدر من موناكو، وتيرييه من ستاد رين.

وشهدت قائمة المرشحين غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا أيضا رغم تتويجهما مع العملاق الباريسي باللقب.

وأعلن نادي باريس سان جرمان رسميا في شهر أغسطس الماضي، انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا.

وتوج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي لهذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الوصيف مارسيليا قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات.