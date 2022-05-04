نيقولا معوض وزوجته الأوكرانية يرزقان بطفلتهما الأولى واسمها “مفاجأة” كبرى للمتابعين! شاهد أول صورة واضحة لها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:58 مساءً - رزق الفنان اللبناني نيقولا معوض، بمولودته الجديدة “سييان”، مساء أمس الثلاثاء 3 مايو، ونشر “نيقولا” صورة بصحبة زوجته ومولودته بغرفة العمليات، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وعلّق نيقولا على الصورة قائلة: “3\5\2022، متل هاليوم من ١٠ سنوات، بـ ٣ / ٥ / ٢٠١٢، خسرت أمّي، اليوم، بعد عشر سنين بالظبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو، سييان، و حقّق واحد من أجمل وعوده، (أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحوّل إلى فرح) (يوحنا ١٦. ٢٠)، رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك و ولاءَك، خلونا نحنا التلاتة بصلواتكن”.

نيقولا معوض يعلن حمل زوجته بطريقة مميزة

وكان النجم اللبناني نيكولا معوض قد أعلن حمل زوجته قبل عدة أشهر بطريقة مميزة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي صبحي عطري في برنامج «mbc Trending»، حيث فاجأه بإعلان حمل زوجته.

وصَرّح نيكولا معوض بأنّ زوجته حامل بطفلهما لأول خلال برنامج «mbc trending»، حيث قال: «تعرفت على زوجتي حيث كانت تعمل بالمجال الإنساني في لبنان وتعرفت عليها بالصدفة في مؤتمر للتبرعات لمساعدة اللاجئين، رأيت امرأة جميلة وسألت عنها، وعندما عرفت ماذا تعمل أعجبت بها أكثر».

فيما أكدت زوجته الأوكرانية التي تتحدث الإنجليزية من جانبها حملها، قائلة: «نعم حامل»، ويرد «معوض»: «نعم حامل في البدايات… أتمنى يكون عندي طفل ولا أهتم بجنس الطفل».

من هو نيقولا معوض؟

نيقولا معوّض هو ممثل ومقدم برامج ومخرج لبناني، من مواليد 22 فبراير 1979 وتخرج من الجامعة اللبنانية قسم الهندسة. وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية و السينمائية. بعدما خاض تجربة التقديم من خلال البرنامج الشبابي “روتانا كافيه” على قناة روتانا، وبرنامج “بالأرقام” على شاشة MTV اللبنانية، وشارك بإخراج عدد من البرامج التلفزيونية مثل برنامج “نجم الخليج” على قناة دبي، وبرنامج “حورية المطبخ” على قناة فتافيت.

دخل نيقولا معوض الساحة الفنّية المصرية من خلال مسلسل “ونوس”، وقد أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ مسلم يدعى “فاروق” عام 2013، كما شارك نيقولا معوّض في برنامج “​الرقص مع النجوم​” بالموسم الأول عبر قناة mtv، لكنه خرج في البرايم الخامس.وشارك نيقولا معوض في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية،

نيقولا معوض في مهرجان كان

من ناحية أخرى، يُشارك النجم نيقولا معوض بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.

الفيلم بطولة النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال هذا العام، والفيلم من إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر.

وقد انتهى نيقولا من تصوير فيلم الرعب جدران للمخرج محمد بركة، وينتظر إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال هذا العام، كما حقق فيلمه الأخير ماكو نجاحًا سينمائيًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد، كما تجاوزت إيراداته الـ ١٧ مليون جنيه مصري، ويعتبر الفيلم أولى بطولات نيقولا معوض في السينما المصرية.

ويشارك نيقولا معوض في بطولة فيلم جدران النجوم درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبدالحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج ياسر صلاح.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان نيقولا معوض مسلسل “ع الحلوة والمرة“، وشارك في بطولته: كارمن لبس، دانا مارديني، باميلا الكيك، سلمى المصري، أحمد الأحمد، وآخرون.

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