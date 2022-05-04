كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:58 مساءً - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد قصة تعرفه على الفنانة اللبنانية وكيف نشأت فكرة الديو بينهما والتي من المفترض ان تبصر النور قريبا.
وقال سعد لمجرد، في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، ان السبب في تقديم هذا العمل هو دخول إليسا لقلبه من أول دقيقة وبأنهم إتفقوا على الديو من أول لقاء بينهم في باريس ،ولم يأخذ الموضوع وقت كبير لأن الانسجام موجود و الكيمستري عالية ، وأحب أن يجمعهما عمل رومانسي كما في الصورة . وتم تصوير الأغنية في فرنسا وهو متفائل جدًا بالأغنية ونجاحها.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يروي قصة تعرفه على اليسا وكيف نشأت فكرة الديو بينهما.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.