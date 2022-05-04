سعد لمجرد يروي قصة تعرفه على اليسا وكيف نشأت فكرة الديو بينهما.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:58 مساءً - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد قصة تعرفه على الفنانة اللبنانية وكيف نشأت فكرة الديو بينهما والتي من المفترض ان تبصر النور قريبا.

وقال سعد لمجرد، في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، ان السبب في تقديم هذا العمل هو دخول إليسا لقلبه من أول دقيقة وبأنهم إتفقوا على الديو من أول لقاء بينهم في باريس ،ولم يأخذ الموضوع وقت كبير لأن الانسجام موجود و الكيمستري عالية ، وأحب أن يجمعهما عمل رومانسي كما في الصورة . وتم تصوير الأغنية في فرنسا وهو متفائل جدًا بالأغنية ونجاحها.