“هذا كرش رمضان”.. مي العيدان تكشف حقيقة حمل اصالة

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:58 مساءً - علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على الانباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول حمل الفنانة السورية اصالة بعد ظهورها ببطن منتفخ خلال الحفل الذي احيته في الرياض ضمن حفلات عيد الفطر.

وعقت مي العيدان على خبر حمل اصالة عبر تغريدة كتبتها على حسابها على تويتر: “انتو من صجكم مره عمرها ٥٢ سنه وينها وين الحمال . . ياحبايبي هذا الكرش كرش ارمضان من كثر ماكلت عصمليه ومجدره ومقلوبه”.

وكانت قد احييت الفنانة أصالة حفلة العيد، بمشاركة الفنانة أميمة طالب، والتي أحيت الفقرة الأولى للحفل، قبل صعود الفنانة أصالة التي اختتمت الحفل، وأطربت الجمهور بمجموعة من أغانيها الشهيرة، والتقت بأميمة طالب في كواليس الحفل، وعلقت على حفلها وقالت: “بحس روحي سعودية وعندي اندماج سريع مع الشعب السعودي”.

وأضافت أصالة في المؤتمر الصحفي قبل حفلها في الرياض، إنها تشعر إنها تشبه السعوديين أكثر، وترى ذلك من حسن حظها، وأشارت إلى إنها دائماً تشعر إنها تريد تقديم المزيد على المسرح لأنها ترى أنها لم تقدم كل ما بداخلها من خيال فني وإنساني حتى الآن، وتصف ذلك بحالة السحر التي تسيطر عليها عند صعودها إلى المسرح.