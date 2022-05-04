زوجة عمرو سعد تحتفل بنجاحه في رمضان بصورة رومانسية.. شاهدوا مدى جمالها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 06:58 مساءً - نشرت الدكتورة شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد، على حسبها الخاص بـ”إنستجرام” مجموعة من الصور لهما معًا حرصت من خلالها على تهنئته، بنجاح “مسلسل توبة” والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.

وقامت شيماء، بنشر صورهما في كواليس المسلسل “توبة” عبر حسابها الخاص وعلّقت عليها قائلة: ” فتوبة.. مبروك النجاح على شاهد”.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا وعدد من التهاني والمباركات، من قبل متابعيها وبعض من أصدقائها وأصدقاء زوجها من داخل الوسط الفني وخارجه.

زوجة عمرو سعد

وتزوج عمرو سعد من سيدة الأعمال والدكتورة شيماء فوزي في عام 2008، وأنجب منها 3 أبناء هم: (رابي، وعلي، وحبيبة)، وحرص طوال فترة زواجه قبل الأنفصال على أن يبقي عائلته بعيدًا عن الأضواء. إلا أنه حاليًا يشارك بين الحين والآخر صور له مع أبنائه عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

وكان عمرو سعد قد انفصل عن زوجته شيماء فوزي في أكتوبر الماضي، في سرية تامة لم يكشف عنها إلا زوجته نفسها، عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وعلّقت قائلة: “أعلن الان حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”، ليتفاجأ الجمهور بعودتهما بعد 4 أشهر، وهذا ما كشفه «رابي» نجلهما الأكبر، حيث قال أن والده ووالدته عادا مرة أخرى، منوها بأن ما حدث هو خلاف وانتهى منذ فترة.

عمرو سعد يشوّق جمهوره لأكبر مفاجأة سينمائية

من ناحية أخرى، عبّر الفنان عمرو سعد عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها من جمهوره على مسلسله الرمضاني “توبة”، ونشر من خلال حسابه الخاص في “إنستجرام” صورة للشخصية التي جسّدها ضمن أحداث المسلسل الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022 الماضي.

ووجّه عمرو رسالة شكر الى جمهوره قائلاً: “شكراً كثيراً وربنا يخليني لكم ولا يحرمكم مني… انتظروا أكبر وأفخم مفاجأة سينمائية هذا العام، عيدكم سعيد”.

يُذكر أن عمرو سعد، ومسلسله “توبة” تصدّرا تريند «تويتر»، وذلك بسبب مشهد قتل سيد الأجنبي ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة منه.

وتفاعل الجمهور مع المسلسل، وتحديداً الإفيهات والجمل التي يتناولها الفنان عمرو سعد خلال حواره في المسلسل، حيث استُخدمت على اللافتات الخاصة بالمحال وعلى العربات.

ومن الجمل التي تداولها الجمهور والنشطاء على مواقع التواصل: “قاطعنا مع الشمال نهائي وفضينا مجاله”، و”ربنا يخليني ليا”….

مسلسل “توبة” من بطولة: ماجد المصري، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، حجاج عبد العظيم، محمد دياب، حسن أبو الروس، محمد لطفي، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، وهو تأليف ورشة كتابة “ملوك”، وإخراج أحمد صالح.

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